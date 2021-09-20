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    «Магнитка» на выезде разгромила «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» разгромил «Адмирал» со счетом 5:0.

    Пятая победа «Металлурга» подряд
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    Пятая победа «Металлурга» подряд

    Самым результативным игроком у гостей стал Филипп Майе, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу.

    Три очка набрал Николай Голдобин (0+3), 2 пункта у Брендана Лайпсика (0+2).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
    Голы: Зернов — 3 (Пашнин, Голдобин), 11:45 — 0:1. Яковлев — 1 (Земченок, Голдобин), 14:26 — 0:2. Чибисов — 4 (бол., Майе, Голдобин), 15:36 — 0:3. Майе — 5 (Лайпсик), 17:40 — 0:4. Майе — 6 (Лайпсик), 37:56 — 0:5Вратари: Серебряков (Налимов, 17:40) — ОлкинуораШтраф: 6-12Броски: 40 (14+19+7) — 31 (17+8+6)

    «Металлург» поднялся на 2 строчку, набрав 14 очков в Восточной конференции. «Адмирал» занимает 9 место с 8 баллами на счету.

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