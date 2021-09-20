«Магнитка» на выезде разгромила «Адмирал»

Пятая победа «Металлурга» подряд Фото: «Металлург» Магнитогорск
Самым результативным игроком у гостей стал Филипп Майе, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу.
Три очка набрал Николай Голдобин (0+3), 2 пункта у Брендана Лайпсика (0+2).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Зернов — 3 (Пашнин, Голдобин), 11:45 — 0:1. Яковлев — 1 (Земченок, Голдобин), 14:26 — 0:2. Чибисов — 4 (бол., Майе, Голдобин), 15:36 — 0:3. Майе — 5 (Лайпсик), 17:40 — 0:4. Майе — 6 (Лайпсик), 37:56 — 0:5Вратари: Серебряков (Налимов, 17:40) — ОлкинуораШтраф: 6-12Броски: 40 (14+19+7) — 31 (17+8+6)
«Металлург» поднялся на 2 строчку, набрав 14 очков в Восточной конференции. «Адмирал» занимает 9 место с 8 баллами на счету.