«Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым

Генеральный менеджер «Миннесоты»признался, что переговоры с нападающимзашли в тупик.

«Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю.

Нужно уметь держать паузу. Не только мы оказались в такой ситуации. Есть игрок, он тоже реагирует определенным образом, эта ситуация касается всех, но по-разному. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

Капризов выступал за «Миннесоту» в прошлом сезоне. По итогам регулярного чемпионата он получил приз лучшему новичку НХЛ. В 55 матчах он набрал 51 (27+24) очко.

«Миннесота» уже несколько месяцев ведет переговоры с российским хоккеистом о новом контракте, но стороны так до сих пор и не договорились.

Сообщалось, что Капризов хочет вернуться в ЦСКА ради возможности сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине. Позже стало известно, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде.