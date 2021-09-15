ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку
  • 12:37
    • СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»
  • 12:15
    • «Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
    Все новости спорта

    «Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым

    Хоккей Миннесота Уайлд НХЛ ЦСКА КХЛ Прогнозы на НХЛ
    Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин признался, что переговоры с нападающим Кириллом Капризовым зашли в тупик.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    «Сейчас переговоры идут довольно вяло, но не могу сказать, что это является поводом для беспокойства. Есть немало других клубов, которые тоже не могут договориться с очень хорошими игроками. Так что я не переживаю.

    Нужно уметь держать паузу. Не только мы оказались в такой ситуации. Есть игрок, он тоже реагирует определенным образом, эта ситуация касается всех, но по-разному. Это очень непростой процесс, который порой может затянуться», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ.

  • «Это нереально». Президент КХЛ высказался о возможном возвращении Капризова в КХЛ
  • Читайте по теме

    • Капризов выступал за «Миннесоту» в прошлом сезоне. По итогам регулярного чемпионата он получил приз лучшему новичку НХЛ. В 55 матчах он набрал 51 (27+24) очко.

    «Миннесота» уже несколько месяцев ведет переговоры с российским хоккеистом о новом контракте, но стороны так до сих пор и не договорились.

    Сообщалось, что Капризов хочет вернуться в ЦСКА ради возможности сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине. Позже стало известно, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» пропустит от «Легии» больше одного мяча?
  • «Спартак» — «Легия». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Шахтер» выиграть у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Пробьет ли «Манчестер Сити» «РБ Лейпциг»?
  • «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Спартак — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шериф — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брюгге — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие