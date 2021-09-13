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    «Северсталь» на выезде победила «Сибирь»

    Хоккей КХЛ Сибирь Северсталь Прогнозы на КХЛ
    В рамках поединка регулярного сезона КХЛ «Северсталь» одержала победу в гостях у «Сибири» со счетом 4:2.

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    Егор Морозов и Николай Тимашов подарили гостям быстрый отрыв от хозяев, однако вторые вскоре счет сравняли благодаря шайбам Сергея Дубакина и Валентина Пьянова.

    Победную шайбу в матче забросил Андрей Алексеев, а Робин Пресс поставил точку.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
    Голы: Морозов — 2 (Лишка), 3:53 — 0:1. Тимашов — 1 (Вовченко), 8:32 — 0:2. Дубакин — 1 (Ли, Пьянов), 9:44 — 1:2. Пьянов — 1, 20:41 — 2:2. Алексеев — 1 (Вовченко), 52:52 — 2:3. Пресс — 1 (п.в.), 59:56 — 2:4Вратари: Сятери (58:35 — 59:56) — ШугаевШтраф: 4 — 6Броски: 29 (7+11+11) — 28 (6+12+10)

    «Северсталь» набрала 5 очков и занимает лишь 11 место на «Западе». «Сибирь» имеет 3 очка и находится у зоны плей-офф «Востока» — на девятом месте.

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