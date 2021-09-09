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    «Нефтехимик» одержал третью победу подряд

    «Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У победителей точные броски нанесли Максим Березин (12 минута), Кирилл Воробьев (35), Лукаш Клок (38) и Марат Хайруллин (60).

    В составе гостей голами отметились Денис Бодров (4) и Денис Голубев (14).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Бодров — 1 (Литовченко, Морозов), 3:47 — 0:1. Березин — 1 (Галимов, Шутов), 11:10 — 1:1. Голубев — 2 (Морозов), 13:52 — 1:2. Воробьев — 1 (Глазков, Е.А. Попов), 34:17 — 2:2. Клок — 1 (Порядин, Хайруллин), 37:13 — 3:2. Хайруллин — 2 (п.в., Клок, Хафизов), 59:58 — 4:2Вратари: Туохимаа — Сятери (58:27 — 59:58)Штраф: 6 — 8Броски: 26 (9+10+7) — 26 (13+6+7)

    Для «Нефтехимика» это третья победа в трех матчах со старта сезона. На счету «Сибири» одна победа и три поражения.

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