«Нефтехимик» — «Сибирь»: счет матча 4:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ХК «Сибирь»
У победителей точные броски нанесли Максим Березин (12 минута), Кирилл Воробьев (35), Лукаш Клок (38) и Марат Хайруллин (60).
В составе гостей голами отметились Денис Бодров (4) и Денис Голубев (14).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Бодров — 1 (Литовченко, Морозов), 3:47 — 0:1. Березин — 1 (Галимов, Шутов), 11:10 — 1:1. Голубев — 2 (Морозов), 13:52 — 1:2. Воробьев — 1 (Глазков, Е.А. Попов), 34:17 — 2:2. Клок — 1 (Порядин, Хайруллин), 37:13 — 3:2. Хайруллин — 2 (п.в., Клок, Хафизов), 59:58 — 4:2Вратари: Туохимаа — Сятери (58:27 — 59:58)Штраф: 6 — 8Броски: 26 (9+10+7) — 26 (13+6+7)
Для «Нефтехимика» это третья победа в трех матчах со старта сезона. На счету «Сибири» одна победа и три поражения.