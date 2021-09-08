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    ЦСКА в овертайме обыграл «Ак Барс»

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    В матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА на выезде обыграл «Ак Барс» со счетом 2:1. Победная шайба была заброшена в овертайме.

    Лукас Уолмарк
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    Лукас Уолмарк

    У хозяева голом отличился Дмитрий Кагарлицкий. За гостей шайбами отметились Матвей Гуськов и Клас Дальбек.

    ЦСКА продлил серию до трех побед подряд. В следующей игре команда примет «Локомотив».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кагарлицкий — 2 (Галимов), 28:01 — 1:0. Гуськов — 1 (Слепышев, Валльмарк), 53:34 — 1:1. Дальбек — 2 (Нордстрем, Плотников), 64:33 — 1:2Нереализованный буллит: Уил (Ак Барс), 61:04 (Вратарь)Вратари: Бобков — ФедотовШтраф: 4 — 6Броски: 33 (7+13+11+2) — 22 (4+5+9+4)

    «Ак Барс» проиграл в третий раз подряд. 10 сентября хозяевам предстоит игра с «Витязем».

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