«Трактор» — «Сибирь»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одолел— 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0).

Гости повели в счете 2:0 благодаря голам Никиты Короткова (3 минута) и Ника Шора (10).

Хозяева ответили точными бросками Никиты Тертышного (11) и Альберта Яруллина (57), а победный гол на свой счет записал Ник Бэйлен (65).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Коротков — 1 (мен., Голубев), 2:15 — 0:1. Шор — 1 (Шаров, Миловзоров), 9:04 — 0:2. Тертышный — 1 (Гика, Телегин), 10:54 — 1:2. Яруллин — 1 (бол., Пилут, Ткачев), 56:29 — 2:2. Бэйлен — 1 (Седлак, Пулккинен), 64:46 — 3:2Вратари: Вилл — СятериШтраф: 6 — 4Броски: 32 (16+4+7+5) — 30 (8+15+4+3)

В следующем матче «Трактор» в гостях сыграет с «Йокеритом», а «Сибирь» поедет в Москву на встречу с «Динамо».