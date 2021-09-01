«Авангард» — ЦСКА: счет матча 4:0, обзор голов

Хоккеисты «Авангарда» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0).
В составе омской команды по две шайбы забросили Петер Цегларик (4 и 52 минуты) и Корбан Найт (48 и 53).
Голкипер омичей Шимон Грубец оформил первый шатаут сезона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Цегларик — 1 (бол., Толчинский, Каски), 3:43 — 1:0. Найт — 1 (бол., Цегларик, Каски), 47:28 — 2:0. Цегларик — 2 (Найт), 51:13 — 3:0. Найт — 2, 53:00 — 4:0Вратари: Грубец — РейдеборнШтраф: 4 — 12Броски: 22 (6+7+9) — 30 (10+14+6)
В следующем матче регулярного чемпионата «Авангард» примет «Адмирал». ЦСКА дома сыграет с рижским «Динамо».