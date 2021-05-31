Третьяк призвал сборную России наказать шведов, чтобы они не попали в плей-офф ЧМ-2021

Президент Федерации хоккея Россиипризнался, что очень рассчитывает на победу национальной команды в предстоящем матче противна групповом этапе чемпионата мира в Латвии.

Шведы в случае поражения в этой игре не смогут выйти в плей-офф.

«Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их.

Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет.

Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Матч Россия — Швеция состоится 31 мая в Риге, начало — в 20:15 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз к матчу Россия — Швеция.