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    Третьяк призвал сборную России наказать шведов, чтобы они не попали в плей-офф ЧМ-2021

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею-2021
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк признался, что очень рассчитывает на победу национальной команды в предстоящем матче против Швеции на групповом этапе чемпионата мира в Латвии.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    Шведы в случае поражения в этой игре не смогут выйти в плей-офф.

    «Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда. Обязательно надо обыгрывать их.

    Впрочем, и шведов, и белорусов, и всех остальных надо побеждать, а там как карта ляжет.

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    • Сегодня, чтобы стать чемпионом мира, надо обыгрывать всех, иначе шансов на золотые медали не будет», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

    Матч Россия — Швеция состоится 31 мая в Риге, начало — в 20:15 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз к матчу Россия — Швеция.

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