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    Россия по буллитам одолела Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России одержала победу по буллитам над командой Швеции (3:2 ПБ) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Россия — Швеция
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    Россия — Швеция

    В составе россиян в основное время отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов. Победный буллит забросил Владимир Тарасенко.

    Голы шведов на счету Йеспера Фредена и Виктора Олофссона.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Россия — Швеция — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Фреден — 3 (бол., Линдберг, А. Кемпе), 8:06 — 0:1. Слепышев — 2 (Орлов), 52:34 — 1:1. Барабанов — 4 (Тарасенко, Нестеров), 52:46 — 2:1. Олофссон — 3 (Селльгрен, Лундестрем), 55:17 — 2:2Победный буллит: ТарасенкоВратари: Самонов — РейдеборнШтраф: 10 — 4Броски: 26 (13+7+4+2) — 30 (5+10+12+3)

    Сборная России возглавила группу А с 15 очками. У шведов 10 очков, и по дополнительным показателям «Тре Крунур» уступают Чехии четвертое место, прекращая борьбу за награды чемпионата мира.

    В заключительном матче группового турнира 1 июня Россия сыграет с Белоруссией (20.15 мск).

    Ранее российская команда обыграла Швейцарию (4:1), Данию (3:0), Великобританию (7:1), Чехию (4:3) и уступила Словакии (1:3).

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