НХЛ. «Бостон» начал с победы серию с «Айлендерс», «Монреаль» и «Торонто» проведут 7-й матч

«Монреаль» — «Торонто» 3:2 ОТ
«Монреаль» одержал домашнюю победу над «Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. После этой встречи счет в серии стал равным — 3:3.
Героем матча стал 20-летний финский форвард «Канадиенс» Йеспери Котканиеми, поразивший ворота соперника на 15-й минуте овертайма.
Решающий, седьмой матч противостояния состоится 1 июня. Победитель в следующем раунде сыграет против «Виннипега».
«Бостон» — «Айлендерс» 5:2
«Бостон» уверенно выиграл на своем льду у «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2.
Форвард хозяев Давид Пастрняк стал автором хет-трика. Чешский хоккеист второй раз в карьере забросил три шайбы в матче Кубка Стэнли.
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин впервые проиграл матч в плей-офф НХЛ. Российский вратарь отразил 35 из 39 бросков «Бостона».
Второй матч серии состоится 1 июня в Бостоне.