НХЛ. «Бостон» начал с победы серию с «Айлендерс», «Монреаль» и «Торонто» проведут 7-й матч

«Монреаль» перевел серию с «Торонто» в седьмой матч

«Монреаль» — «Торонто» 3:2 ОТ

«Монреаль» одержал домашнюю победу над «Торонто» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. После этой встречи счет в серии стал равным — 3:3.

Героем матча стал 20-летний финский форвард «Канадиенс» Йеспери Котканиеми, поразивший ворота соперника на 15-й минуте овертайма.

Решающий, седьмой матч противостояния состоится 1 июня. Победитель в следующем раунде сыграет против «Виннипега».

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Монреаль» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) Голы: Перри — 1 (бол., Тоффоли), 45:26 — 1:0. Тоффоли — 1 (бол., Сузуки, Питри), 46:43 — 2:0. Спецца — 3 (Керфут), 51:35 — 2:1. Броди — 1 (Энгвалль), 56:49 — 2:2. Котканиеми — 3 (Байрон), 75:15 — 3:2Вратари: Прайс — КэмпбеллШтраф: 8 — 8Броски: 31 (15+6+8+2) — 43 (9+6+15+13)Счет в серии: 3-3

«Монреаль» — «Торонто»

«Бостон» — «Айлендерс» 5:2

«Бостон» уверенно выиграл на своем льду у «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:2.

Форвард хозяев Давид Пастрняк стал автором хет-трика. Чешский хоккеист второй раз в карьере забросил три шайбы в матче Кубка Стэнли.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин впервые проиграл матч в плей-офф НХЛ. Российский вратарь отразил 35 из 39 бросков «Бостона».

Второй матч серии состоится 1 июня в Бостоне.

НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд «Бостон» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Бовилье — 4 (бол., Добсон, Эберле), 11:48 — 0:1. Пастрняк — 3 (бол., Крейчи, Бержерон), 19:36 — 1:1. Пастрняк — 4 (Бержерон, Маршан), 31:08 — 2:1. Пелек — 1 (Эберле, Комаров), 32:34 — 2:2. Макэвой — 1 (Крейчи), 46:20 — 3:2. Пастрняк — 5, 55:50 — 4:2. Холл — 3 (бол., п.в., Крейчи, Райлли), 58:35 — 5:2Вратари: Раск — Сорокин (56:10 — 56:43, 58:21 — 58:35)Штраф: 6 — 4Броски: 40 (18+12+10) — 22 (8+4+10)Счет в серии: 1-0