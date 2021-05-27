Швеция — Чехия: счет матча 2:4, обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы А, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 0:0, 4:0).

В первом периоде «тре крунур» повели 2:0 благодаря точным броскам Андреаса Вингерли (13 минута) и Рикарда Ракелля (16).

Чехи переломили ход игры в заключительной 20-минутке, когда отличились Якуб Врана (42), Ян Коварж (45), Лукаш Клок (49) и Якуб Флек (59).

Чемпионат мира. Группа A Швеция — Чехия — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) Голы: Вингерли — 1 (Фриберг), 12:08 — 1:0. Ракелль — 1 (бол., А. Кемпе, Нюгрен), 15:02 — 2:0. Врана — 2 (бол., Странски), 41:10 — 2:1. Коварж — 2 (бол., Секач, Кубалик), 44:53 — 2:2. Клок — 1 (Коварж), 48:17 — 2:3. Флек — 2 (п.в., Кубалик), 58:26 — 2:4Вратари: Рейдеборн (56:56 — 58:26, 58:40) — ГрубецШтраф: 10 — 10Броски: 29 (9+9+11) — 24 (5+9+10)

В турнирной таблице Чехия занимает четвертое место (5 очков), а Швеция — восьмое (3 очка).

В следующем туре чехи 29 мая встретятся с британцами, шведы сыграют с представителями Туманного Альбиона днем ранее.