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    Стал известен состав сборной России на матч с Данией, Григоренко пропустит игру

    Хоккей Сборная России Сборная Дании Чемпионат мира по хоккею-2021
    Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч четвертого тура группового этапа чемпионата мира против Дании.

    Александр Самонов
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    Александр Самонов

    Ворота россиян будет защищать Александр Самонов, а его сменщиком будет Иван Бочаров.

    Встречу из-за травм пропустят нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов, а также защитник Артем Зуб. В составе также не оказалось форварда Андрея Кузьменко.

    Матч Россия — Дания состоится 26 мая, начало — в 16:15 мск.

    Сборная России после трех туров занимает второе место в группе А.

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