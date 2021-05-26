Стал известен состав сборной России на матч с Данией, Григоренко пропустит игру

Тренерский штаб сборнойназвал состав команды на матч четвертого тура группового этапа чемпионата мира против

Ворота россиян будет защищать Александр Самонов, а его сменщиком будет Иван Бочаров.

Встречу из-за травм пропустят нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов, а также защитник Артем Зуб. В составе также не оказалось форварда Андрея Кузьменко.

Состав на игру против Дании 👇🏻

Стартовое вбрасывание в 16:15 по мск, смотреть можно на МАТЧ ТВ и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/IcuxpJxbmq — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

Матч Россия — Дания состоится 26 мая, начало — в 16:15 мск.

Сборная России после трех туров занимает второе место в группе А.