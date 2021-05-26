Морозов: Это сборная России, тут со всеми здорово играть

Иван Морозов Фото: globallookpress.com
В этом матче Морозов отметился шайбой, заброшенной в численном большинстве.
«С Воронковым мы еще со словаками начали играть, хороший гол получился. Это сборная России, тут со всеми здорово играть.
В раздевалке останется то, что мы обсуждали по поводу настроя.
Мы всех соперников разбираем, все сильные, не знаю, что сказать про Швейцарию. Думаю, будет интересная игра. Тренеры нам все расскажут и покажут.
Играю под номером 8? Конечно, стараюсь всегда здорово играть за сборную России», — приводит слова игрока Sport24.