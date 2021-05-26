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    Морозов: Это сборная России, тут со всеми здорово играть

    Хоккей Сборная России Сборная Дании Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий сборной России Иван Морозов подвел итоги матча с Данией (3:0) в рамках 4-го тура группового этапа чемпионата мира.

    Иван Морозов
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    Иван Морозов

    В этом матче Морозов отметился шайбой, заброшенной в численном большинстве.

    «С Воронковым мы еще со словаками начали играть, хороший гол получился. Это сборная России, тут со всеми здорово играть.

    В раздевалке останется то, что мы обсуждали по поводу настроя.

    Мы всех соперников разбираем, все сильные, не знаю, что сказать про Швейцарию. Думаю, будет интересная игра. Тренеры нам все расскажут и покажут.

    Играю под номером 8? Конечно, стараюсь всегда здорово играть за сборную России», — приводит слова игрока Sport24.

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