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    Брагин — о победе над Данией: Простых соперников на ЧМ нет

    Хоккей Сборная России Сборная Дании Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Данией (3:0) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата мира в Латвии.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Простых соперников вообще тут нет. Все против нас особенно стараются сыграть очень аккуратно в защите, от обороны. Сделали коррективы, со второго периода, особенно третий стали правильно играть, появились стопроцентные моменты.

    У Нестерова немножко адаптация идет, еще не перестроился. В настоящий момент, считаю, хорошая игра с его стороны, надеемся, будет играть намного лучше. Большинство будет одной из его ролей и в дальнейшем, пока это так.

    Мы следим за состоянием Шалунова, оно сейчас неважное. Личные разговоры идут, он немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, испытывает давление. Будем думать, работать над его физическим состоянием.

    Самонов сделал "сухарь". Хороший матч, подчистил всё, в дальнейшем желаем только успеха ему. С учетом того, что не приезжает Самсонов, пока что он первый номер.

    Воронков набирает кондиции после тяжёлой травмы, уже намного лучше выглядел, надеемся, будет прибавлять. Каждая игра складывается по-разному — ищем оптимальные варианты.

    С Володей Тарасенко пообщались, видно, что он заряжен, очень хочет играть, принести пользу команде.

    В четверг отдыхаем, через день тренировка, потом игры начнутся. Постараемся придумать, где провести время и пообщаться всем вместе, чтобы выходной прошел на позитиве. Думаю, всё будет нормально», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    После матча россияне лидируют в группе А, набрав 9 очков. В следующем матче команда Брагина 29 мая сыграет со Швейцарией.

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