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    Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Словакии
    Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира 2021 года, уступив сборной Словакии со счетом 1:3.

    Словакия — Россия
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    Словакия — Россия

    Словаки ушли вперед после гола Милоша Кемлена. Александр Барабанов счет сравнял. Все это произошло во втором периоде.

    В третьем периоде Мартин Гернат стал автором победной шайбы, а окончательный результат матча установил Марек Дялога.

    Чемпионат мира. Группа А
    Словакия — Россия — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Келемен — 1 (Роман), 30:00 — 1:0. Барабанов — 2 (бол., Толчинский, Слепышев), 31:06 — 1:1. Гернат — 1 (бол., Гривик, Цегларик), 53:19 — 2:1. Дялога — 1 (п.в., Цегларик, Гривик), 58:59 — 3:1Вратари: Гудачек — Самонов (58:38 — 58:59)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (11+10+7) — 28 (12+7+9)

    После этого словаки вышли на первое место с 9 баллами на счету. Россияне после двух побед подряд и поражения имеют на 3 пункта меньше, занимая второе место.

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