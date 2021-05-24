ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 18-24 мая
  • 22:50
    • Канада потерпела поражение от Германии на чемпионате мира по хоккею
  • 18:38
    • Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
  • 17:42
    • Руй Витория подписал контракт со «Спартаком»
  • 21:56
    • ЦСКА победил «Зенит» и сыграет с УНИКСом в финале Единой лиги ВТБ
  • 18:46
    • Латвия разгромила Италию
    Все новости спорта

    Канада потерпела поражение от Германии на чемпионате мира по хоккею

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Канады Сборная Германии
    Сборная Германии обыграла команду Канады (3:1) на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге.

    Сборная Канады
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Канады

    В составе победителей отличились в первом периоде Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. Третью шайбу в пустые ворота забросил Корбиниан Хольцер.

    Единственная шайба канадцев на счету Ника Пола.

    Чемпионат мира. Группа B
    Германия — Канада — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Лойбль — 1 (Кюнхакль, Ридер), 10:46 — 1:0. Плахта — 3 (Айзеншмид), 11:24 — 2:0. Пол — 1 (Миллер), 18:19 — 2:1. Хольцер — 1 (п.в., Плахта, Небельс), 57:59 — 3:1Вратари: Нидербергер — Хилл (57:54 — 57:59, 58:31)Броски: 25 (12+5+8) — 40 (12+19+9)Штраф: 28 — 8

    Впервые в истории сборная Канады проиграла три стартовых матча на чемпионате мира. Ранее они уступили Латвии (0:2) и США (1:5).

    Германия одержала третью победу. Это вторая в истории победа немцев над канадцами в очных встречах на этом турнире.

    Немецкая команда возглавляет турнирную таблицу группы B, канадцы — предпоследние.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Црвена Звезда» сделает золотой дубль
  • «Црвена Звезда» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Швейцария продолжит набирать очки?
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Андалузцы добудут билет в плей-офф
  • «Альмерия» — «Логроньес». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Альмерия — Логроньес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финикс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Спортинг Кристалл
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Депортиво Ла-Гуайра
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тулевик — Легион
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие