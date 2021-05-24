Канада потерпела поражение от Германии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Германии обыграла команду Канады (3:1) на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей отличились в первом периоде Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. Третью шайбу в пустые ворота забросил Корбиниан Хольцер.

Единственная шайба канадцев на счету Ника Пола.

Чемпионат мира. Группа B Германия — Канада — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Голы: Лойбль — 1 (Кюнхакль, Ридер), 10:46 — 1:0. Плахта — 3 (Айзеншмид), 11:24 — 2:0. Пол — 1 (Миллер), 18:19 — 2:1. Хольцер — 1 (п.в., Плахта, Небельс), 57:59 — 3:1Вратари: Нидербергер — Хилл (57:54 — 57:59, 58:31)Броски: 25 (12+5+8) — 40 (12+19+9)Штраф: 28 — 8

Впервые в истории сборная Канады проиграла три стартовых матча на чемпионате мира. Ранее они уступили Латвии (0:2) и США (1:5).

Германия одержала третью победу. Это вторая в истории победа немцев над канадцами в очных встречах на этом турнире.

Немецкая команда возглавляет турнирную таблицу группы B, канадцы — предпоследние.