Брагин: Пять в обороне, пять в атаке — такой основной принцип игры нашей команды

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал разгромную победу его команды над сборной Великобритании (7:1).

«Мы хотели хорошо начать, так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем требовали от игроков правильной игры. Это в будущем пригодится, нужно более агрессивно играть. Пять в обороне, пять в атаке — такой основной принцип игры нашей команды. Самое главное — без грубых ошибок. Тут много можно рассуждать, но основное: агрессия в зоне атаки, и агрессия в зоне обороны. Мы наиграли несколько вариантов, поиграли в большинстве в разных вариантах. Хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин в следующем матче возможно сыграет. По Алексею Марченко ждем, будем в дальнейшем смотреть, он а обойме.

Нам никуда из отеля нельзя выходить. Завтра у нас будет тренировка. Выходной завтра будет в рабочем режиме», — цитирует Брагина Sport24.

Напомним, что сборная России выиграла уже два матча. Ранее она обыграла чехов 4:3.