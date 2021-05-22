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    Брагин: Пять в обороне, пять в атаке — такой основной принцип игры нашей команды

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Великобритании
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал разгромную победу его команды над сборной Великобритании (7:1).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Мы хотели хорошо начать, так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем требовали от игроков правильной игры. Это в будущем пригодится, нужно более агрессивно играть. Пять в обороне, пять в атаке — такой основной принцип игры нашей команды. Самое главное — без грубых ошибок. Тут много можно рассуждать, но основное: агрессия в зоне атаки, и агрессия в зоне обороны. Мы наиграли несколько вариантов, поиграли в большинстве в разных вариантах. Хорошая подготовка к следующему матчу. Тимкин в следующем матче возможно сыграет. По Алексею Марченко ждем, будем в дальнейшем смотреть, он а обойме.

    Нам никуда из отеля нельзя выходить. Завтра у нас будет тренировка. Выходной завтра будет в рабочем режиме», — цитирует Брагина Sport24.

    Напомним, что сборная России выиграла уже два матча. Ранее она обыграла чехов 4:3.

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