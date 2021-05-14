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    Якубов: Зарипов остается в «Ак Барсе»

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что нападающий Данис Зарипов подпишет новый контракт с клубом.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Мы ведем переговоры, постоянно работаем. Скоро будут новости по новичкам. У нас четыре вакансии легионеров, но до определенной даты мы не имеем права называть их фамилии.

    Данис Зарипов сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт.

    Зарипов остается в "Ак Барсе"!», — заявил Якубов «Спорт-Экспрессу».

    Зарипову 40 лет. В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (7+16) очка. В плей-офф он провел пять игр.

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