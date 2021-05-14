Якубов: Зарипов остается в «Ак Барсе»

Генеральный менеджер «Ак Барса»сообщил, что нападающийподпишет новый контракт с клубом.

«Мы ведем переговоры, постоянно работаем. Скоро будут новости по новичкам. У нас четыре вакансии легионеров, но до определенной даты мы не имеем права называть их фамилии.

Данис Зарипов сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт.

Зарипов остается в "Ак Барсе"!», — заявил Якубов «Спорт-Экспрессу».

Зарипову 40 лет. В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (7+16) очка. В плей-офф он провел пять игр.