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    «Аризона» рассталась с главным тренером

    Хоккей Аризона Койотс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Главный тренер «Аризона Койотис» Рик Токкет покинет команду после окончания сезона.

    Рик Токкет
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    Рик Токкет

    Стороны пришли к соглашению не продлевать сотрудничество, сообщает официальный сайт команды.

    Срок нынешнего контракта специалиста истекает 30 июня. «Аризона» начнет поиски нового тренера.

    57-летний Токкет работал с командой с июля 2017 года. За четыре года под его руководством «Койоты» лишь раз попали в плей-офф.

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