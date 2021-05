«Аризона» рассталась с главным тренером

Главный тренер «Аризона Койотис»покинет команду после окончания сезона.

Стороны пришли к соглашению не продлевать сотрудничество, сообщает официальный сайт команды.

Срок нынешнего контракта специалиста истекает 30 июня. «Аризона» начнет поиски нового тренера.

57-летний Токкет работал с командой с июля 2017 года. За четыре года под его руководством «Койоты» лишь раз попали в плей-офф.

As a player and a coach, you always repped Arizona well.

Thank you for everything, Toc. 🖤 pic.twitter.com/YdHRprT24Z