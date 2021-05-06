Лещев: Концовка матча с Финляндией получилась смазанной

Главный тренер юниорской сборной Россиипрокомментировал выход команды в финал чемпионата мира.

В полуфинале россияне обыграли Финляндию (6:5). В финале сборная России сыграет с Канадой. Матч состоится 7 мая, начало — в 07:00 мск.

«Понятно, что эмоции после выхода в финал положительные. Но концовка матча оказалась смазанной. При таком счете надо удерживать игру, играть концентрированнее. Ребята молодчики, выстояли. Спасибо им.

Финны продолжали возвращаться в игру? Постоянно говорим ребятам, что нужна концентрация в каждой смене, особенно после забитой шайбы. В подготовке к Финляндии обращали внимание на выход из-под давление, на то, как это сделать правильно. Во втором периоде это получалось особенно хорошо.

Успех нашего большинства — это плоды работы в тренировочном процессе, мы наигрывали его.

Нам нужно правильно восстановиться, посмотрим слабые места сборной Канады — и завтра в бой», — приводит слова Лещева пресс-служба ФХР.