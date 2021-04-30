Брагин: Швейцарцы свежие, хорошо двигались

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал поражение команды в матче Еврочелленджа со(1:3).

«Идёт подготовка к чемпионату мира, поэтому работаем. Противник свежий, хорошо двигался.

С другой стороны, мы создали немало моментов, не реализовали, а швейцарцы использовали свои шансы. Работаем дальше, смотрим кандидатов.

Швейцария была быстрее? Конечно, мы под нагрузкой, идёт подготовка к чемпионату мира. Соперник был быстрее, а у нас цельной игры не получилось.

Завтра, конечно, какие-то будут изменения в составе, нужно проанализировать эту игру», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

Добавим, что 1 мая команды вновь сыграют между собой в Швейцарии.