ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому»
  • 19:34
    • В НХЛ официально принят 32-й клуб
  • 18:37
    • СМИ: Роналду попросил агента найти ему новый клуб
  • 18:01
    • Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
  • 17:35
    • Главный тренер «Барселоны» дисквалифицирован на два матча
  • 17:21
    • «Авангард» расстался с Ковальчуком и продлил контракты с тремя игроками
    Все новости спорта

    Брагин: Швейцарцы свежие, хорошо двигались

    Хоккей Сборная России Сборная Швейцарии
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение команды в матче Еврочелленджа со Швейцарией (1:3).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Идёт подготовка к чемпионату мира, поэтому работаем. Противник свежий, хорошо двигался.

    С другой стороны, мы создали немало моментов, не реализовали, а швейцарцы использовали свои шансы. Работаем дальше, смотрим кандидатов.

    Швейцария была быстрее? Конечно, мы под нагрузкой, идёт подготовка к чемпионату мира. Соперник был быстрее, а у нас цельной игры не получилось.

    Завтра, конечно, какие-то будут изменения в составе, нужно проанализировать эту игру», — приводит слова Брагина «Чемпионат».

    Добавим, что 1 мая команды вновь сыграют между собой в Швейцарии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» третий раз в сезоне обыграет «Саутгемптон»?
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Избежит ли «Зенит» вылета из Евролиги?
  • «Зенит» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Лейпциг» выйдет в финал Кубка Германии?
  • «Вердер» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие