«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси»

с Александром Овечкиным обыгралсо счетом 6:3.

Дубль сделал Александр Овечкин, а также по голу забили Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Конор Шири и Энтони Мант. В составе «Филадельфии» забивали Иван Проворов, Джеймс Ван Римсдайк и Уэйд Аллисон.

Овечкин забросил уже 730 шайб. У него 6 место в списке лучших бомбардиров лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) Голы: Овечкин — 23 (бол., Карлсон, Кузнецов), 3:38 — 0:1. Проворов — 7 (Жиру, Фараби), 19:59 — 1:1. Орлов — 7 (Карлсон, Овечкин), 20:33 — 1:2. ван Римсдайк — 14 (Обе-Кубель), 25:28 — 2:2. Овечкин — 24 (бол., Карлсон, Кузнецов), 26:15 — 2:3. Кузнецов — 8 (Уилсон, Карлсон), 35:02 — 2:4. Эллисон — 1 (бол., Хэйс, Жиру), 47:02 — 3:4. Шири — 12 (Шульц, Эллер), 49:15 — 3:5. Манта — 14 (п.в.), 58:48 — 3:6Вратари: Лион (56:47 — 57:01, 57:05 — 58:48) — СамсоновШтраф: 10 — 8Броски: 25 (6+10+9) — 41 (11+19+11)

В другом матче «Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:3.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 6:3 (3:0, 1:1, 2:2) Голы: Бучневич — 17 (Зибанежад, Панарин), 7:26 — 1:0. Строум — 13 (бол., Зибанежад, Панарин), 10:27 — 2:0. Бучневич — 18 (бол., Блэкуэлл, Миллер), 11:48 — 3:0. Панарин — 16 (Строум, Линдгрен), 20:32 — 4:0. Маклеод — 7 (Бастиан, Суббан), 32:37 — 4:1. Суббан — 5 (Хьюз, Шарангович), 45:34 — 4:2. Шарангович — 10 (Хьюз), 46:38 — 4:3. Бучневич — 19 (п.в., Зибанежад, Панарин), 58:39 — 5:3. Крайдер — 18 (п.в., Строум, Линдгрен), 59:38 — 6:3Вратари: Шестеркин — Делл (58:05 — 58:39, 58:52 — 59:38)Штраф: 10 — 10Броски: 30 (16+7+7) — 33 (9+12+12)

Героем встречи стал Павел Бучневич, который забил за хозяев три шайбы. Также отличился Артемий Панарин, который сделал 3 ассиста и забросил шайбу.