Никитин: Благодарны СКА за эту серию

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча со СКА (2:0), победа в котором позволила москвичам выиграть Западную конференцию КХЛ.

«Как удалось успокоить команду после двух поражений? Не то что успокаивали, концентрировали ребят на следующей игре.

Что случилось, то случилось, просто вернули нюансы, которые потеряли в прошлых играх. В хоккее такое случается, очень доволен, что мы через это прошли.

Повели 3:0, все мы люди, было непросто, чтобы ребята услышали какие-то установки тонкие. Самое главное, что потеряли — были не сконцентрированы на игре в обороне.

Не то что не играли, но те базовые вещи, которые приносили успех, упустили. На нейтральных шайбах очень много проигрывали, поэтому сразу получали преимущество форварды СКА.

Естественно, уделяли внимание тому, как играть против СКА в меньшинстве. Есть тренеры, которые за это отвечают.

ЦСКА в какой-то момент стала аукаться серия с "Локомотивом", конечно, от физиологии не уйдёшь. Где-то и концентрация, и фокус ушли.

И семиматчевая серия, и счёт 3:0, и физиология, и просто человеческий фактор. СКА нужно отдать должное: проявили характер, мастерство, волю к победе, мы благодарны им за эту серию», — сказал Никитин «Матч ТВ».

Напомним, что во второй паре путевку в финал Кубка Гагарина разыгрывают омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» (3-2).