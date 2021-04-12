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    ЦСКА одержал четвертую победу над СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

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    Московский ЦСКА одержал гостевую победу над петербургским СКА (2:0) в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе победителей голами отметились Максим Шалунов и Максим Соркин.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Шалунов — 10 (Лайпсик), 33:38 — 0:1. Соркин — 1 (Светлаков), 38:57 — 0:2Вратари: Хелльберг (56:09) — ЮханссонБроски: 29 (9+8+12) — 24 (13+7+4)Штраф: 4 — 6

    ЦСКА выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Гагарина. Второй финалист определится в противостоянии «Авангарда» и «Ак Барса». «Авангард» ведет в серии со счетом 3-2.

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