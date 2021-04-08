Брагин: Игра получилась цельной

Главный тренер СКАпрокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с(3:1).

«Хороший матч с нашей стороны, полная самоотдача, много блокированных бросков. Игра получилась цельной.

В плане тактики намного лучше сыграли, более надежно, и в атаке неплохо, были еще хорошие моменты. Ребята заслужили эту победу.

Не сказать, что задание было сыграть максимально просто. Более надежно в своей зоне просили.

Конечно, долго обсуждали состав, и вот эти ребята вышли играть. Цицюра здорово играет в обороне, поэтому и играл концовку.

В плей-офф сыграли почти все, кроме Аалтонена? Он работает, у него рождение ребенка было, он в обойме, но на этот матч решили идти таким составом.

Мы работаем очень много над большинством, поэтому надеемся, что в следующей игре будет лучше», — сказал Брагин «Матч ТВ».

Для СКА эта победа стала первой в четырех матчах с ЦСКА, счет в серии — 1-3. Следующий матч команды проведут 10 апреля в Москве.