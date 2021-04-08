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    Брагин: Игра получилась цельной

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3:1).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Хороший матч с нашей стороны, полная самоотдача, много блокированных бросков. Игра получилась цельной.

    В плане тактики намного лучше сыграли, более надежно, и в атаке неплохо, были еще хорошие моменты. Ребята заслужили эту победу.

    Не сказать, что задание было сыграть максимально просто. Более надежно в своей зоне просили.

    Конечно, долго обсуждали состав, и вот эти ребята вышли играть. Цицюра здорово играет в обороне, поэтому и играл концовку.

    В плей-офф сыграли почти все, кроме Аалтонена? Он работает, у него рождение ребенка было, он в обойме, но на этот матч решили идти таким составом.

    Мы работаем очень много над большинством, поэтому надеемся, что в следующей игре будет лучше», — сказал Брагин «Матч ТВ».

    Для СКА эта победа стала первой в четырех матчах с ЦСКА, счет в серии — 1-3. Следующий матч команды проведут 10 апреля в Москве.

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