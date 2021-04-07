Квартальнов: Хорошая была игра, было много борьбы

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(2:1) в третьем матче финала Восточной конференции.

Счет в серии 2-1 в пользу омской команды.

«Все впереди. По игре: забили два гола, первый период у нас получился в плане того, что забили.

Этого не хватало до этого. Потом выстояли, удержали счет. Хорошая была игра, было много борьбы. Идем дальше.

Когда проигрываешь, всегда чего-то не хватает. Тут повели, заставили команду отыгрываться. В Казани пропустили такие голы, их можно было заблокировать. Сегодня это хорошо получилось.

38 заблокированных бросков? Соперник тоже блокировал. Такой хоккей, с таким соперником играем. Они нас сегодня нагрузили в плане нашей обороны.

Зарипову много раскачиваться не надо, он не первый раз в такой ситуации. Здорово сыграл, довольны Данисом», — передает слова Квартальнова Sport24.

Следующий матч состоится 9 апреля в Балашихе.