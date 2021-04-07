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    Квартальнов: Хорошая была игра, было много борьбы

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    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в третьем матче финала Восточной конференции.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    Счет в серии 2-1 в пользу омской команды.

    «Все впереди. По игре: забили два гола, первый период у нас получился в плане того, что забили.

    Этого не хватало до этого. Потом выстояли, удержали счет. Хорошая была игра, было много борьбы. Идем дальше.

    Когда проигрываешь, всегда чего-то не хватает. Тут повели, заставили команду отыгрываться. В Казани пропустили такие голы, их можно было заблокировать. Сегодня это хорошо получилось.

    38 заблокированных бросков? Соперник тоже блокировал. Такой хоккей, с таким соперником играем. Они нас сегодня нагрузили в плане нашей обороны.

    Зарипову много раскачиваться не надо, он не первый раз в такой ситуации. Здорово сыграл, довольны Данисом», — передает слова Квартальнова Sport24.

    Следующий матч состоится 9 апреля в Балашихе.

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