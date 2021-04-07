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    Хартли: Сегодня Казань забила первой и завладела инициативой

    Хоккей Авангард Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в третьем матче финала Восточной конференции КХЛ.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Счет в серии стал 2-1 в пользу омской команды.

    «Тяжелое для нас начало, в первом периоде играли не так, как хотели, отдали сопернику инициативу. В итоге позволили сопернику забить. К сожалению, это хоккей.

    Я благодарен команде, что она боролась до последнего, у нас были моменты сравнять и во втором, и в третьем периоде.

    Мы здорово выходили на ворота, но не получилось. Они заблокировали много бросков. Здесь каждый приносит в жертву себя. Это плей-офф. Сегодня соперник был лучше нас.

    Мы должны понимать, что Ковальчуку не 25 лет, а 37. Он прекрасно вписался в нашу команду, он имеет большое влияние на команду, привнес аспект лидерства, подает пример другим ребятам.

    Я с ним уже говорил о его игре. Он живет хоккеем, Илья знаменит своими бросками. Нужен тот самый первый бросок, который принесет нам гол.

    "Ак Барс" — отличная команда, у которой порядка 30 сильных игроков. Надеюсь, никто не винил Рейдеборна в поражениях в первых двух матчах. Мы не можем со своей стороны влиять на изменения в их составе.

    Если ты забиваешь первым, то ты перехватываешь инициативу, получаешь уверенность. На скамейке это прекрасно ощущается.

    Сегодня Казань забила первой и завладела инициативой», — передает слова Хартли Sport24.

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