Хартли: Сегодня Казань забила первой и завладела инициативой

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от(1:2) в третьем матче финала Восточной конференции КХЛ.

Счет в серии стал 2-1 в пользу омской команды.

«Тяжелое для нас начало, в первом периоде играли не так, как хотели, отдали сопернику инициативу. В итоге позволили сопернику забить. К сожалению, это хоккей.

Я благодарен команде, что она боролась до последнего, у нас были моменты сравнять и во втором, и в третьем периоде.

Мы здорово выходили на ворота, но не получилось. Они заблокировали много бросков. Здесь каждый приносит в жертву себя. Это плей-офф. Сегодня соперник был лучше нас.

Мы должны понимать, что Ковальчуку не 25 лет, а 37. Он прекрасно вписался в нашу команду, он имеет большое влияние на команду, привнес аспект лидерства, подает пример другим ребятам.

Я с ним уже говорил о его игре. Он живет хоккеем, Илья знаменит своими бросками. Нужен тот самый первый бросок, который принесет нам гол.

"Ак Барс" — отличная команда, у которой порядка 30 сильных игроков. Надеюсь, никто не винил Рейдеборна в поражениях в первых двух матчах. Мы не можем со своей стороны влиять на изменения в их составе.

Если ты забиваешь первым, то ты перехватываешь инициативу, получаешь уверенность. На скамейке это прекрасно ощущается.

Сегодня Казань забила первой и завладела инициативой», — передает слова Хартли Sport24.