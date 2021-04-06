Слепышев: Я за два периода шесть минут штрафа схватил, хотя у меня за сезон — четыре

Нападающий ЦСКАпрокомментировал победу над(5:2) в третьем матче финала Западной конференции.

ЦСКА повел в серии 3-0.

«Может, не все сегодня получилось. Легко пропустили в начале матча, но не расслабились и довели дело до победы.

Я за два периода шесть минут штрафа схватил, хотя у меня за сезон — четыре.

Не хотел поднимать клюшку, но попал по игроку. Потом СКА хотел побороться за шайбу. Нужно играть аккуратнее.

Таким сочетанием, как сегодня, мы забивали в Ярославле в овертайме. У каждого игрока есть свои сильные качества. Никита Сошников может побороться, отдать и забить.

Я думаю, если цель — Кубок Гагарина, не важно, забиваешь первым или нет. Играли в свою игру, доказали, что можем и отыгрываться.

У нас нет модели на разные случаи жизни. Дело, наверное, в психологии», — передает слова Слепышева Sport24.