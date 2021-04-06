Бурдасов: Провалили начало второго периода, за что и поплатились

Нападающий СКАпрокомментировал поражение (2:5) отв третьем матче финала Западной конференции.

СКА уступает московским армейцам в серии 0-3. 4-й матч полуфинала Кубка Гагарина между этими командами состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге.

«Готовимся к следующему матчу только с позитивом. Бывали уже в такой ситуации. Болельщики видели все.

Надо просто выиграть следующую игру. Это придаст азарт, эмоции. Хорошо поговорили с ребятами. Верим, что все возможно.

Чтобы обыграть ЦСКА — нужно все три периода играть лучше, чем ЦСКА. Провалили первые семь минут в начале второго периода, за что и поплатились.

Нам надо делать так, чтобы все нейтральные отскоки шайбы были наши. У нас есть день, чтобы подготовиться и, дай бог, спасти серию», — передает слова Бурдасова Sport24.

Бурдасов в текущем сезоне провел в составе СКА 60 матчей (12 — плей-офф), в которых забросил 25 шайб (2) и отдал 18 голевых передач (4).