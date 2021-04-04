Никитин: Насчет биться и бороться у меня к моим парням точно претензий нет

Игорь Никитин Фото: globallookpress.com
«Мы концентрировались на своей игре, контролировали то, что могли контролировать. Вратарь СКА хорошо сыграл, не всегда получается реализовывать то, что создаешь.
Игра непредсказуема, ты не можешь зомбироваться — первым забил или не первым. Выходим, играем, когда ведешь в счете, есть моменты, когда ребята действуют построже, ничего нового мы не изобрели.
Что до статистики по силовым приемам, во-первых, не знаю, кто их отмечает. Во-вторых, насчет биться и бороться у меня к моим парням точно претензий нет», — сказал Никитин «Матч ТВ».
ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.