Никитин: Насчет биться и бороться у меня к моим парням точно претензий нет

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал победу над(2:0) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Мы концентрировались на своей игре, контролировали то, что могли контролировать. Вратарь СКА хорошо сыграл, не всегда получается реализовывать то, что создаешь.

Игра непредсказуема, ты не можешь зомбироваться — первым забил или не первым. Выходим, играем, когда ведешь в счете, есть моменты, когда ребята действуют построже, ничего нового мы не изобрели.

Что до статистики по силовым приемам, во-первых, не знаю, кто их отмечает. Во-вторых, насчет биться и бороться у меня к моим парням точно претензий нет», — сказал Никитин «Матч ТВ».

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.