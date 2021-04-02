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    Никитин: Мы не испытываем иллюзий и готовимся к следующей встрече со СКА

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    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги первого матча финальной серии Западной конференции против питерского СКА (3:0).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Играли раскрепощеннее, чем в прошлом раунде? "Локомотив" и СКА — это разные соперники. Надо посмотреть матч, не готов говорить по горячим следам.

    Очень важно держать всех игроков в тонусе. Лайпсик пропускал последние три матча, а серия будет непростой.

    Мы не испытываем иллюзий и готовимся к следующей встрече», — цитирует наставника армейцев сайт КХЛ.

    Напомним, в первом матче финала Запада ЦСКА разгромил СКА со счетом 3:0 и повел в серии (1-0). Второй матч состоится в Москве 4 апреля

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