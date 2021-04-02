ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада

Московскийодержал домашнюю победу над петербургским(3:0) в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

Голами в составе победителей отличились Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов. Два ассиста записал на свой счет Мэт Робинсон.

33-летний голкипер ЦСКА Ларс Юханссон уже в пятый раз в этом розыгрыше Кубка Гагарина отыграл на ноль.

КХЛ. Финал Западной конференции ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Телегин — 2 (Светлаков, Робинсон), 18:03 — 1:0. Слепышев — 3 (Локтионов), 18:57 — 2:0. Шалунов — 6 (Робинсон, Окулов), 44:56 — 3:0Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 20:00, 51:01 — 52:52, 58:34)Броски: 24 (9+4+11) — 23 (8+8+7)Штраф: 6 — 6

Счет в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Вторая игра пройдет 4 апреля, также в Москве.