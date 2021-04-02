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    ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче финальной серии Запада

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над петербургским СКА (3:0) в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

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    Голами в составе победителей отличились Иван Телегин, Антон Слепышев и Максим Шалунов. Два ассиста записал на свой счет Мэт Робинсон.

    33-летний голкипер ЦСКА Ларс Юханссон уже в пятый раз в этом розыгрыше Кубка Гагарина отыграл на ноль.

    КХЛ. Финал Западной конференции
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Телегин — 2 (Светлаков, Робинсон), 18:03 — 1:0. Слепышев — 3 (Локтионов), 18:57 — 2:0. Шалунов — 6 (Робинсон, Окулов), 44:56 — 3:0Вратари: Юханссон — Хелльберг (Самонов, 20:00, 51:01 — 52:52, 58:34)Броски: 24 (9+4+11) — 23 (8+8+7)Штраф: 6 — 6

    Счет в серии стал 1-0 в пользу москвичей. Вторая игра пройдет 4 апреля, также в Москве.

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