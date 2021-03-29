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    Никитин: Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная

    Хоккей ЦСКА Локомотив КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги седьмого матча серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (2:0, 4-3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Тяжелая серия. Мы выиграли, готовимся дальше.

    На установке перед матчем мы только некоторые тактические моменты скорректировали, что-то кардинально поменять было тяжело. Больше была психологическая работа, чтобы парни наслаждались седьмой игрой.

    Если говорить об основных слагаемых успеха в этой серии, то, однозначно, это игра Ларса Юханссона. Он всегда давал нам шанс оставаться в игре и в серии.

    Помогли лидерские качества ребят, которые прошли подобные кубковые поединки и могут в нужные моменты сыграть ключевые вбрасывания.

    Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная. Просто сегодня все решилось. Я думаю, парни заслужили победу.

    Почему вместо Блажиевского сыграл именно Попов? Артем получил повреждение на раскатке, доктора с ним работали весь первый период.

    А с Санькой мы уже работали над такими ситуациями во время предсезонки. В этом его преимущество — он разносторонний игрок, плюс у него много опыта.

    Ну и ребята молодчики — поддержали», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

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