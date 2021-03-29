Никитин: Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная

«Тяжелая серия. Мы выиграли, готовимся дальше.
На установке перед матчем мы только некоторые тактические моменты скорректировали, что-то кардинально поменять было тяжело. Больше была психологическая работа, чтобы парни наслаждались седьмой игрой.
Если говорить об основных слагаемых успеха в этой серии, то, однозначно, это игра Ларса Юханссона. Он всегда давал нам шанс оставаться в игре и в серии.
Помогли лидерские качества ребят, которые прошли подобные кубковые поединки и могут в нужные моменты сыграть ключевые вбрасывания.
Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная. Просто сегодня все решилось. Я думаю, парни заслужили победу.
Почему вместо Блажиевского сыграл именно Попов? Артем получил повреждение на раскатке, доктора с ним работали весь первый период.
А с Санькой мы уже работали над такими ситуациями во время предсезонки. В этом его преимущество — он разносторонний игрок, плюс у него много опыта.
Ну и ребята молодчики — поддержали», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.