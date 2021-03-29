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    ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции

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    Московский ЦСКА на своем льду победил ярославский «Локомотив» (2:0) в заключительном матче второго раунда серии плей-офф КХЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    В составе хозяев шайбы забросили Мэт Робинсон и Максим Шалунов.

    КХЛ.1/2 финала конференций
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Робинсон — 1 (бол., Слепышев, Сошников), 7:32 — 1:0. Шалунов — 5 (Мамин, Окулов), 12:31 — 2:0Вратари: Юханссон — Паскуале (55:24)Броски: 20 (8+12+0) — 24 (9+4+11)Штраф: 4 — 2

    Счет в серии стал 4-3 в пользу столичной команды. Этот результат позволил ЦСКА выйти в финал Западной конференции.

    В финале Запада команда Игоря Никитина сыграет против СКА. Ранее петербургский клуб уверенно обыграл московское «Динамо» (4-1).

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