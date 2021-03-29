ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции

В составе хозяев шайбы забросили Мэт Робинсон и Максим Шалунов.
КХЛ.1/2 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Робинсон — 1 (бол., Слепышев, Сошников), 7:32 — 1:0. Шалунов — 5 (Мамин, Окулов), 12:31 — 2:0Вратари: Юханссон — Паскуале (55:24)Броски: 20 (8+12+0) — 24 (9+4+11)Штраф: 4 — 2
Счет в серии стал 4-3 в пользу столичной команды. Этот результат позволил ЦСКА выйти в финал Западной конференции.
В финале Запада команда Игоря Никитина сыграет против СКА. Ранее петербургский клуб уверенно обыграл московское «Динамо» (4-1).