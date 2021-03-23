Соркин: Можно сказать, что «Локомотив» сегодня победил заслуженно

Нападающий ЦСКАпрокомментировал результат 4-го матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с(0:3)

«Скорее всего, проиграли если не все, то большую часть стыков, нейтральных шайб. Я думаю, это было основной причиной поражения.

Что нужно сделать, чтобы победить в Москве? В первую очередь — забыть эту игру. И с чистого листа с холодной головой выйти на площадку.

Если говорить о лично моей игре, то ничего особо не удалось. Мне сложно оценить свою игру. Команда проиграла — значит, плохо играл.

Думаю, можно сказать, что "Локомотив" сегодня победил заслуженно», — цитирует Соркина пресс-служба ЦСКА.

«Локомотив» сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.