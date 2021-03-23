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    Соркин: Можно сказать, что «Локомотив» сегодня победил заслуженно

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    Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал результат 4-го матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3)

    Максим Соркин
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    Максим Соркин

    «Скорее всего, проиграли если не все, то большую часть стыков, нейтральных шайб. Я думаю, это было основной причиной поражения.

    Что нужно сделать, чтобы победить в Москве? В первую очередь — забыть эту игру. И с чистого листа с холодной головой выйти на площадку.

    Если говорить о лично моей игре, то ничего особо не удалось. Мне сложно оценить свою игру. Команда проиграла — значит, плохо играл.

    Думаю, можно сказать, что "Локомотив" сегодня победил заслуженно», — цитирует Соркина пресс-служба ЦСКА.

    «Локомотив» сравнял счёт в серии — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 25 марта.

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