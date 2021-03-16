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    Голышев продолжит карьеру в Северной Америке

    Хоккей Автомобилист КХЛ Нью-Йорк Айлендерс НХЛ Трансферы Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о том, что форвард Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке.

    Анатолий Голышев
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    Анатолий Голышев

    «Голышев обратился в клуб с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста.

    При подписании договора в 2019 году Анатолию была предоставлена возможность после двух проведенных за наш клуб сезонов попробовать свои силы за океаном, которая и вступает в силу с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

    Напомним, что права на Голышева в НХЛ принадлежат «Айлендерс».

    26-летний игрок был задрафтован «островитянами» в 2016 году под общим 95-м номером в четвертом раунде.

    Голышев выступал за «Автомобилист» с 2013 года. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провел 366 матчей и набрал 208 (103+105) очков.

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