Голышев продолжит карьеру в Северной Америке

«Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о том, что форвардпродолжит карьеру в Северной Америке.

«Голышев обратился в клуб с просьбой активировать опцию прекращения действующего контракта по инициативе хоккеиста.

При подписании договора в 2019 году Анатолию была предоставлена возможность после двух проведенных за наш клуб сезонов попробовать свои силы за океаном, которая и вступает в силу с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Напомним, что права на Голышева в НХЛ принадлежат «Айлендерс».

26-летний игрок был задрафтован «островитянами» в 2016 году под общим 95-м номером в четвертом раунде.

Голышев выступал за «Автомобилист» с 2013 года. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ он провел 366 матчей и набрал 208 (103+105) очков.