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    СКА победил минское «Динамо» и повел в серии

    Хоккей КХЛ СКА Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА нанес домашнее поражение минскому «Динамо» (4:2) в первом матче серии 1/4 финала Западной конференции.

    СКА
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    СКА

    В составе победителей дубль оформил Андрей Кузьменко, еще по разу отличились Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен.

    За минчан шайбы забросили Павел Варфоломеев и Кирилл Воронин.

    КХЛ. Плей-офф
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
    Голы: Варфоломеев — 1 (Демков, Усов), 4:53 — 0:1. Кузьменко — 1, 26:06 — 1:1. Кузьменко — 2 (бол., Морозов), 27:53 — 2:1. Подколзин — 1 (Морозов, Галимов), 32:06 — 3:1. Воронин — 1 (Демков, Усов), 50:08 — 3:2. Кемппайнен — 1 (Ожиганов, Кетов), 58:14 — 4:2Вратари: Самонов — Фурх (58:56)Броски: 22 (6+10+6) — 25 (7+9+9)Штраф: 4 — 14

    СКА повел в серии до четырех побед (1-0). Вторая игра состоится 4 марта в Санкт-Петербурге.

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