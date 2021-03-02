ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Оттава» разгромила «Калгари», «Ванкувер» прервал серию поражений

    2 марта в рамках очередного игрового дня в НХЛ прошло семь матчей

    Хоккей НХЛ Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш Анахайм Дакс Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Миннесота Уайлд Эдмонтон Ойлерз Торонто Мэйпл Лифс Виннипег Джетс Ванкувер Кэнакс Флорида Пантерз Каролина Харрикейнз Оттава Сенаторз Калгари Флэймз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ВаранТрансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта Елизавета ТуктамышеваТуктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко «Оттава» — «Калгари»НХЛ. «Оттава» разгромила «Калгари», «Ванкувер» прервал серию поражений
  • 07:27
    • Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в ЛЧ
  • 00:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 20:34
    • Спицов сломал руку после падения на тренировке
  • 20:17
    • Новичок «Краснодара» повредил крестообразные связки колена
  • 19:47
    • Вратарь «Зенита» выбыл из строя на месяц
  • 18:56
    • СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»
  • 18:43
    • Биатлонист Иродов выиграл золото в спринте на ЧМ среди юниоров
    Все новости спорта
    «Оттава» — «Калгари»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оттава» — «Калгари»

    «Оттава» — «Калгари» 5:1

    «Оттава» разгромила «Калгари» со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). В составе хозяев дубль оформил Джейк Батерсон. По шайбе забросили Артем Анисимов и Евгений Дадонов. Результативная передача на счету Никиты Зайцева.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Калгари» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
    Голы: Анисимов — 1 (Штюцле), 26:22 — 1:0. Батерсон — 8 (Норрис, Штюцле), 28:26 — 2:0. Лучич — 6 (бол., Баклунд), 30:20 — 2:1. Батерсон — 9, 31:44 — 3:1. Уайт — 6 (п.в.), 56:19 — 4:1. Дадонов — 7 (Шабо, Зайцев), 57:47 — 5:1Вратари: Мюррей — Риттих (56:13 — 56:19)Штраф: 8-4Броски: 36 (7+22+7) — 28 (12+6+10)

    «Оттава» с 17 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 22 очками — на пятой строчке.

    «Оттава» — «Калгари»

    «Флорида» — «Каролина» 2:3 ОТ

    «Каролина» в овертайме обыграла «Флориду» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). Победная шайба на счету Мартина Нечаса.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
    Голы: Пеши — 3 (бол., Бин, Нечас), 13:35 — 0:1. Ватрано — 7 (Барков, Верхэге), 44:40 — 1:1. Луостаринен — 3 (Марчмент), 56:51 — 2:1. Трочек — 11 (Нидеррайтер, Нечас), 58:27 — 2:2. Нечас — 3 (Ахо, Хэмилтон), 61:59 — 2:3Вратари: Дриджер — Неделькович (58:16 — 58:27)Штраф: 8-8Броски: 46 (11+11+23+1) — 31 (12+9+9+1)

    «Каролина» с 29 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 30 очками — на первой строчке.

    «Флорида» — «Каролина»

    «Виннипег» — «Ванкувер» 0:4

    «Ванкувер» победил «Виннипег» со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), тем самым прервав серию из четырех поражений.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
    Голы: Шмидт — 3 (Саттер, Годетт), 8:28 — 0:1. Миллер — 5 (Шмидт, Петтерссон), 8:46 — 0:2. Хегландер — 4 (бол., Майерс, Годетт), 14:50 — 0:3. Петтерссон — 9 (п.в., Бесер), 56:26 — 0:4Вратари: Хеллебак (54:38 — 56:26) — ДемкоШтраф: 4-2Броски: 27 (7+5+15) — 19 (7+8+4)

    «Ванкувер» с 20 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 27 очками — на третьей строчке.

    «Виннипег» — «Ванкувер»

    «Эдмонтон» — «Торонто» 0:3

    «Торонто» на выезде всухую переиграл «Эдмонтон» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Два очка в составе победителей набрал канадский защитник Морган Райлли (1+1), у российского форварда Ильи Михеева результативная передача.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Торонто» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
    Голы: Хаймэн — 6 (Райлли, Михеев), 7:19 — 0:1. Нюландер — 9, 10:20 — 0:2. Райлли — 3 (бол., Марнер, Нюландер), 18:07 — 0:3Вратари: Коскинен (Смит, 20:00) — ХатчинсонШтраф: 38-23Броски: 31 (9+8+14) — 23 (10+5+8)

    «Торонто» лидирует в Восточном дивизионе с 36 очками, «Эдмонтон» — второй (28 очков).

    «Вегас» — «Миннесота» 5:4 ОТ

    «Вегас» в овертайме победил «Миннесоту» со счетом 5:4 ОТ (0:0, 2:4, 2:0, 1:0). Дубль и победная шайба у Макса Пачиоретти.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (0:0, 2:4, 2:0, 1:0)
    Голы: Гласс — 3 (бол., Стоун, Теодор), 27:09 — 1:0. Гринуэй — 3, 28:51 — 1:1. Фолиньо — 5 (Бродин), 29:57 — 1:2. Пачиоретти — 9 (бол., Стоун, Стивенсон), 33:41 — 2:2. Бонино — 2 (Штурм, Фолиньо), 37:53 — 2:3. Фолиньо — 6 (Паризе, Бродин), 38:12 — 2:4. Хэг — 2 (Стоун, Уайтклауд), 52:40 — 3:4. Так — 8 (Стоун, Пачиоретти), 59:18 — 4:4. Пачиоретти — 10 (Стоун), 62:00 — 5:4Вратари: Флери (58:32 — 59:18) — ТэлботШтраф: 0-6Броски: 39 (12+15+11+1) — 30 (11+16+3+0)

    «Вегас» с 27 очками лидирует в Западном дивизионе, «Миннесота» — третья (25 баллов).

    «Анахайм» — «Сент-Луис» 4:5

    «Сент-Луис» в гостях победил «Анахайм» со счетом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3). В составе «Дакс» хет-трик оформил 21-летний шведский нападающий Исак Лундстрем.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Сент-Луис» — 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)
    Голы: Лундестрем — 3 (Комтуа, Фаулер), 5:04 — 1:0. Кайру — 8 (О`Райлли, Сэнфорд), 19:03 — 1:1. Перрон — 7 (Шенн), 26:35 — 1:2. Сэнфорд — 5 (бол., Данн, Фолк), 32:45 — 1:3. Джошуа — 1 (Клиффорд, Сканделла), 32:58 — 1:4. Лундестрем — 4 (Ракелль), 40:34 — 2:4. Лундестрем — 5 (Шаттенкирк, Ракелль), 55:16 — 3:4. Сэнфорд — 6 (мен., п.в., Фолк), 58:40 — 3:5. Гетцлаф — 2 (бол., Сильферберг, Джонс), 59:00 — 4:5Вратари: Гибсон (57:17 — 58:40, 58:47 — 59:00, 59:16) — ХуссоШтраф: 6-8Броски: 33 (11+7+15) — 35 (12+16+7)

    «Анахайм» с 17 очками разместился на последнем месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» — второй (26 баллов).

    «Сан-Хосе» — «Колорадо» 6:2

    «Сан-Хосе» дома разгромил «Колорадо» со счетом 6:2 (0:1, 2:1, 4:0). По три очка набрали форварды «Шаркс» Эвандер Кейн (1+2) и Тимо Майер (0+3).

    «Сан-Хосе» остался на седьмом месте в Западном дивизионе с 18 очками, «Колорадо» занимает четвертую строчку (23 очка).

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Оливье Жиру
  • Гол Жиру сломал все планы Симеоне. «Атлетико» оказался на грани вылета из ЛЧ
    • 15:52 24/02/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие