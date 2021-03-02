НХЛ. «Оттава» разгромила «Калгари», «Ванкувер» прервал серию поражений

«Оттава» — «Калгари» 5:1

«Оттава» разгромила «Калгари» со счетом 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). В составе хозяев дубль оформил Джейк Батерсон. По шайбе забросили Артем Анисимов и Евгений Дадонов. Результативная передача на счету Никиты Зайцева.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) Голы: Анисимов — 1 (Штюцле), 26:22 — 1:0. Батерсон — 8 (Норрис, Штюцле), 28:26 — 2:0. Лучич — 6 (бол., Баклунд), 30:20 — 2:1. Батерсон — 9, 31:44 — 3:1. Уайт — 6 (п.в.), 56:19 — 4:1. Дадонов — 7 (Шабо, Зайцев), 57:47 — 5:1Вратари: Мюррей — Риттих (56:13 — 56:19)Штраф: 8-4Броски: 36 (7+22+7) — 28 (12+6+10)

«Оттава» с 17 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Калгари» с 22 очками — на пятой строчке.

«Оттава» — «Калгари»

«Флорида» — «Каролина» 2:3 ОТ

«Каролина» в овертайме обыграла «Флориду» — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). Победная шайба на счету Мартина Нечаса.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) Голы: Пеши — 3 (бол., Бин, Нечас), 13:35 — 0:1. Ватрано — 7 (Барков, Верхэге), 44:40 — 1:1. Луостаринен — 3 (Марчмент), 56:51 — 2:1. Трочек — 11 (Нидеррайтер, Нечас), 58:27 — 2:2. Нечас — 3 (Ахо, Хэмилтон), 61:59 — 2:3Вратари: Дриджер — Неделькович (58:16 — 58:27)Штраф: 8-8Броски: 46 (11+11+23+1) — 31 (12+9+9+1)

«Каролина» с 29 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Флорида» с 30 очками — на первой строчке.

«Флорида» — «Каролина»

«Виннипег» — «Ванкувер» 0:4

«Ванкувер» победил «Виннипег» со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0), тем самым прервав серию из четырех поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Ванкувер» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) Голы: Шмидт — 3 (Саттер, Годетт), 8:28 — 0:1. Миллер — 5 (Шмидт, Петтерссон), 8:46 — 0:2. Хегландер — 4 (бол., Майерс, Годетт), 14:50 — 0:3. Петтерссон — 9 (п.в., Бесер), 56:26 — 0:4Вратари: Хеллебак (54:38 — 56:26) — ДемкоШтраф: 4-2Броски: 27 (7+5+15) — 19 (7+8+4)

«Ванкувер» с 20 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 27 очками — на третьей строчке.

«Виннипег» — «Ванкувер»

«Эдмонтон» — «Торонто» 0:3

«Торонто» на выезде всухую переиграл «Эдмонтон» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Два очка в составе победителей набрал канадский защитник Морган Райлли (1+1), у российского форварда Ильи Михеева результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) Голы: Хаймэн — 6 (Райлли, Михеев), 7:19 — 0:1. Нюландер — 9, 10:20 — 0:2. Райлли — 3 (бол., Марнер, Нюландер), 18:07 — 0:3Вратари: Коскинен (Смит, 20:00) — ХатчинсонШтраф: 38-23Броски: 31 (9+8+14) — 23 (10+5+8)

«Торонто» лидирует в Восточном дивизионе с 36 очками, «Эдмонтон» — второй (28 очков).

«Вегас» — «Миннесота» 5:4 ОТ

«Вегас» в овертайме победил «Миннесоту» со счетом 5:4 ОТ (0:0, 2:4, 2:0, 1:0). Дубль и победная шайба у Макса Пачиоретти.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (0:0, 2:4, 2:0, 1:0) Голы: Гласс — 3 (бол., Стоун, Теодор), 27:09 — 1:0. Гринуэй — 3, 28:51 — 1:1. Фолиньо — 5 (Бродин), 29:57 — 1:2. Пачиоретти — 9 (бол., Стоун, Стивенсон), 33:41 — 2:2. Бонино — 2 (Штурм, Фолиньо), 37:53 — 2:3. Фолиньо — 6 (Паризе, Бродин), 38:12 — 2:4. Хэг — 2 (Стоун, Уайтклауд), 52:40 — 3:4. Так — 8 (Стоун, Пачиоретти), 59:18 — 4:4. Пачиоретти — 10 (Стоун), 62:00 — 5:4Вратари: Флери (58:32 — 59:18) — ТэлботШтраф: 0-6Броски: 39 (12+15+11+1) — 30 (11+16+3+0)

«Вегас» с 27 очками лидирует в Западном дивизионе, «Миннесота» — третья (25 баллов).

«Анахайм» — «Сент-Луис» 4:5

«Сент-Луис» в гостях победил «Анахайм» со счетом 5:4 (1:1, 3:0, 1:3). В составе «Дакс» хет-трик оформил 21-летний шведский нападающий Исак Лундстрем.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сент-Луис» — 4:5 (1:1, 0:3, 3:1) Голы: Лундестрем — 3 (Комтуа, Фаулер), 5:04 — 1:0. Кайру — 8 (О`Райлли, Сэнфорд), 19:03 — 1:1. Перрон — 7 (Шенн), 26:35 — 1:2. Сэнфорд — 5 (бол., Данн, Фолк), 32:45 — 1:3. Джошуа — 1 (Клиффорд, Сканделла), 32:58 — 1:4. Лундестрем — 4 (Ракелль), 40:34 — 2:4. Лундестрем — 5 (Шаттенкирк, Ракелль), 55:16 — 3:4. Сэнфорд — 6 (мен., п.в., Фолк), 58:40 — 3:5. Гетцлаф — 2 (бол., Сильферберг, Джонс), 59:00 — 4:5Вратари: Гибсон (57:17 — 58:40, 58:47 — 59:00, 59:16) — ХуссоШтраф: 6-8Броски: 33 (11+7+15) — 35 (12+16+7)

«Анахайм» с 17 очками разместился на последнем месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» — второй (26 баллов).

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 6:2

«Сан-Хосе» дома разгромил «Колорадо» со счетом 6:2 (0:1, 2:1, 4:0). По три очка набрали форварды «Шаркс» Эвандер Кейн (1+2) и Тимо Майер (0+3).

«Сан-Хосе» остался на седьмом месте в Западном дивизионе с 18 очками, «Колорадо» занимает четвертую строчку (23 очка).