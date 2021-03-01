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    Юханссон, Бэйлен и Яшкин признаны лучшими игроками КХЛ в феврале

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов февраля в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Дмитрий Яшкин
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    Дмитрий Яшкин

    Лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере был признан Ларс Юханссон из ЦСКА, одержавший с командой шесть побед в шести матчах февраля, одну из них в серии бросков, а три «на ноль». По воротам Юханссона было нанесено 155 бросков (в среднем 25,8 броска за матч), из которых он отразил 96,13%. Коэффициент надежности, составил 0,98.

    Лучшим защитником в третий раз в карьере назван представитель «Трактора» Ник Бэйлен, набравший 11 (7+4) очков в девяти матчах февраля. Защитник оформил дубль в игре с минским «Динамо» (2:3 ОТ), а его голы в матчах с ЦСКА (2:1) и «Металлургом» (4:3 ОТ) стали победными. Общий показатель полезности составил «+4».

    Лучшим нападающим в третий раз в карьере стал игрок московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, одержавший с командой восемь побед в девяти матчах февраля. На его счету 13 (7+6) очков, шайба в игре с «Йокеритом» (5:1) стала победной для команды. Общий показатель полезности составил «+6».

    Лучшим новичком впервые в карьере признан форвард «Авангарда» Клим Костин, одержавший с командой шесть побед в восьми матчах февраля. На его счету 9 (4+5) очков, дубль в игре с рижским «Динамо» (5:1), победная шайба в матчах с латвийской командой и «Торпедо» (3:2 ОТ). Всего Костин нанес 18 бросков по воротам соперника, сделал 42 силовых приема, заблокировал три броска, трижды соперники нарушали на нем правила.

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