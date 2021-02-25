Минское «Динамо» обыграло одноклубников в Риге

Минскоеодержало выездную победу над рижским(2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

За рижан автором первого гола стал Денис Паршин. В составе победителей шайбы забросили Илья Соловьев и Роб Клинкхаммер.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) Голы: Паршин — 10 (Индрашис, Скворцов), 25:28 — 1:0. Соловьев — 3 (Горбунов), 44:30 — 1:1. Клинкхаммер — 15 (Фальковский, Козун), 48:59 — 1:2Вратари: Ворис (59:02) — КолосовБроски: 21 (9+4+8) — 29 (6+9+14)Штраф: 6 — 6

Коллектив Петериса Скудры поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, рижское «Динамо» идет 11-м.

В следующем матче минское «Динамо» в гостях сыграет против СКА, а рижский клуб примет «Амур». Обе встречи состоятся 27 февраля.