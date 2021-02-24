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    «Йокерит» проведет домашние матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников

    Хоккей КХЛ ЙокеритКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» будет проводить домашние матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников, сообщает официальный сайт лиги.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    Финский клуб принял данное решение совместно с лигой в связи с пандемией коронавируса и ограничениями на пересечение границ.

    «Плей-офф — это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов. В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной.

    Мы благодарны "Йокериту" за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет, как и раньше, играть на переполненной Хартвалл Арене», — заявил президент лиги Алексей Морозов.

    Матчи плей-офф КХЛ начнутся 2 марта. Соперник «Йокерита» в первом раунде Кубка Гагарина станет известен позднее.

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