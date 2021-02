Овечкин вышел на 4 место по победным голам в домашних матчах за всю историю НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»вышел на 4 место по количеству победных домашних голов в истории NHL. Об этом сообщает StatsCentre в своем Twitter.

На данный момент у Овечкина 63 победных шайбы в домашних матчах. Таким образом, он достиг рекордов Сергея Фёдорова и Теэму Селянне.

Тройка лидеров выглядит так: третий — Горди Хоу (67), второй — Ги Лефлёр (69), первый — Яромир Ягр (72).

Scoring the final goal for his @Capitals in a comeback 4-3 defeat of the Devils earlier on today (one that included 3 third period markers), Alex Ovechkin has moved into a tie for 4th on this all-time list of NHL players who quite often helped ensure home victory for their teams pic.twitter.com/0MN5vnWOsJ