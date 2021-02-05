«Витязь» одолел минское «Динамо» и поднялся в зону плей-офф

Подольскийобыграл минское(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем у хозяев отметился Захар Бардаков, также отличился Александр Дергачев.

Единственную шайбу минчан забил Шейн Принс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Бардаков — 6 (Паутов), 23:34 — 1:0. Дергачев — 11 (бол., Теденбю, Хультстрем), 35:24 — 2:0. Принс — 22 (Митчелл, Менелл), 37:11 — 2:1. Бардаков — 7 (п.в.), 59:16 — 3:1Вратари: Тодыков — Фурх (57:50 — 59:16)Броски: 30 (9+10+11) — 22 (12+4+6)Штраф: 11 — 17

«Динамо» осталось на 7 месте «Запада» с 59-ю очками в 53 играх. «Витязь» после победы сравнялся со «Спартаком» по очкам (по 54 после 53 матчей) и вышел на 8-е место.