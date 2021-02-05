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    «Витязь» одолел минское «Динамо» и поднялся в зону плей-офф

    Хоккей КХЛ Витязь Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Подольский «Витязь» обыграл минское «Динамо» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
    «Витязь»

    Дублем у хозяев отметился Захар Бардаков, также отличился Александр Дергачев.

    Единственную шайбу минчан забил Шейн Принс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Бардаков — 6 (Паутов), 23:34 — 1:0. Дергачев — 11 (бол., Теденбю, Хультстрем), 35:24 — 2:0. Принс — 22 (Митчелл, Менелл), 37:11 — 2:1. Бардаков — 7 (п.в.), 59:16 — 3:1Вратари: Тодыков — Фурх (57:50 — 59:16)Броски: 30 (9+10+11) — 22 (12+4+6)Штраф: 11 — 17

    «Динамо» осталось на 7 месте «Запада» с 59-ю очками в 53 играх. «Витязь» после победы сравнялся со «Спартаком» по очкам (по 54 после 53 матчей) и вышел на 8-е место.

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