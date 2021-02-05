«Магнитка» всухую переиграла «Ак Барс»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над казанским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Пашнин (46-я минута), Деннис Расмуссен (56) и Сергей Плотников (60).

Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин отразил 42 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Пашнин — 3 (Нестрашил), 45:04 — 1:0. Расмуссен — 8 (Бек), 54:42 — 2:0. Плотников — 10 (п.в., Бек, Прохоркин), 58:27 — 3:0Вратари: Кошечкин — Рейдеборн (58:04 — 58:27)Броски: 36 (9+13+14) — 42 (18+12+12)Штраф: 18 — 16

После этой победы «Металлург» набрал 73 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс», имея в активе 84 очка, продолжает лидировать на «Востоке».