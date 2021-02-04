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    Брагин: «Локо» приехал после двух поражений и хотел выиграть

    Хоккей СКА Локомотив КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча КХЛ с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

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    «Очень сложный матч, самое главное — команда работала все 60 минут. Это хороший показатель, поэтому пришла победа. Все работали на команду, играли друг за друга.

    Непростой соперник, который приехал после двух поражений и хотел выиграть. Любой труд всегда оценивается, в овертайме повезло.

    Не думаю, что для нас было проблемой, что "Локомотив" бросал чаще нас. Они моментами имели преимущество, было два-три момента опасных с бросками из-под ворот, а так все шло с периметра, неплохо сработали защитники.

    Вей лечится, у него небольшое повреждение. Не могу сейчас ответить, когда он вернется», — сообщил Брагин «Чемпионату».

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