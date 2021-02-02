Паскуале, Хольм и Принс — лучшие игроки января в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов января в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем месяца во второй раз в этом сезоне был признан Эдвард Паскуале из «Локомотива», одержавший семь побед в десяти матчах, в том числе одну на ноль. По воротам Паскуале было нанесено 264 броска (26,4 броска в среднем за игру), из которых он отразил 92,42%. Коэффициент надежности, составил 1,98.

Лучшим защитником месяца впервые признан представитель «Металлурга» Филип Хольм, одержавший с командой девять побед в десяти матчах. Хольм набрал 8 (1+7) очков, шайба в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) стала победной для его команды. Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10». Хольм нанес 19 бросков по воротам соперников, совершил один силовой прием и блокировал два броска.

Лучшим нападающим месяца впервые признан Шэйн Принс из минского «Динамо», одержавший с командой семь побед в двенадцати матчах. Принс набрал 16 (8+8) очков, сделал три дубля и забросил пять победных шайб. Нападающий завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+7». Принс нанес 48 бросков по воротам соперников, совершил два силовых приема, блокировал два броска и пять раз на нем нарушали правила.

Лучшим новичком месяца впервые признан защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, одержавший с командой восемь побед в одиннадцати матчах. Алексеев набрал 7 (4+3) очка, две шайбы стали победными для его команды. Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+6». Алексеев нанес 18 бросков по воротам соперников, совершил семь силовых приемов, заблокировал девять бросков, среднее игровое время составило 18 минут и 20 секунд.