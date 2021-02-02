ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
  • 16:33
    • Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»
  • 16:03
    • Президент «Реала» заразился коронавирусом
  • 15:51
    • Паскуале, Хольм и Принс — лучшие игроки января в КХЛ
  • 15:35
    • Сборная России по баскетболу сыграет с Австралией в случае выхода на ОИ
  • 15:19
    • Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции
    Все новости спорта

    Паскуале, Хольм и Принс — лучшие игроки января в КХЛ

    Хоккей КХЛ Локомотив Металлург Мг Динамо Минск Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов января в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Шэйн Принс
    Шэйн Принс

    Лучшим вратарем месяца во второй раз в этом сезоне был признан Эдвард Паскуале из «Локомотива», одержавший семь побед в десяти матчах, в том числе одну на ноль. По воротам Паскуале было нанесено 264 броска (26,4 броска в среднем за игру), из которых он отразил 92,42%. Коэффициент надежности, составил 1,98.

    Лучшим защитником месяца впервые признан представитель «Металлурга» Филип Хольм, одержавший с командой девять побед в десяти матчах. Хольм набрал 8 (1+7) очков, шайба в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) стала победной для его команды. Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10». Хольм нанес 19 бросков по воротам соперников, совершил один силовой прием и блокировал два броска.

    Лучшим нападающим месяца впервые признан Шэйн Принс из минского «Динамо», одержавший с командой семь побед в двенадцати матчах. Принс набрал 16 (8+8) очков, сделал три дубля и забросил пять победных шайб. Нападающий завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+7». Принс нанес 48 бросков по воротам соперников, совершил два силовых приема, блокировал два броска и пять раз на нем нарушали правила.

    Лучшим новичком месяца впервые признан защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев, одержавший с командой восемь побед в одиннадцати матчах. Алексеев набрал 7 (4+3) очка, две шайбы стали победными для его команды. Защитник завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+6». Алексеев нанес 18 бросков по воротам соперников, совершил семь силовых приемов, заблокировал девять бросков, среднее игровое время составило 18 минут и 20 секунд.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Интер» с «Ювентусом» без Лукаку?
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Юнайтед» у «Саутгемптона»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Дортмундцы забегают после перерыва
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Медведев — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Гояс — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие