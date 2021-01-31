«Нефтехимик» — «Сочи»: счет матча 1:4, обзор голов

Хоккеисты «Сочи»
ХК «Сочи»
По шайбе у победителей забросили Никита Точицкий (18 минута), Никита Феоктистов (34), Кирилл Петьков (45) и Иван Володин (53).
В составе проигравшей команды отличился Павел Порядин (15).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Порядин — 12 (Энлунд, Сидоров), 14:07 — 1:0. Точицкий — 6, 17:02 — 1:1. Феоктистов — 2 (бол., Рундблад, Шмелев), 33:15 — 1:2. Петьков — 6 (Мищенко, Шмелев), 44:09 — 1:3. Володин — 4 (Галимов), 52:31 — 1:4Вратари: Иванников — КульбаковШтраф: 8 — 34Броски: 37 (13+8+16) — 27 (10+9+8)
«Сочи» занимает десятое место в Западной конференции (36 очков). «Нефтехимик» — 11-й на Востоке (32 очка).