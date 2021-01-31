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    «Сочи» нанес поражение «Нефтехимику»

    «Нефтехимик» — «Сочи»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Сочи Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде обыграл «Нефтехимик» - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

    Хоккеисты «Сочи»
    Хоккеисты «Сочи»

    По шайбе у победителей забросили Никита Точицкий (18 минута), Никита Феоктистов (34), Кирилл Петьков (45) и Иван Володин (53).

    В составе проигравшей команды отличился Павел Порядин (15).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Порядин — 12 (Энлунд, Сидоров), 14:07 — 1:0. Точицкий — 6, 17:02 — 1:1. Феоктистов — 2 (бол., Рундблад, Шмелев), 33:15 — 1:2. Петьков — 6 (Мищенко, Шмелев), 44:09 — 1:3. Володин — 4 (Галимов), 52:31 — 1:4Вратари: Иванников — КульбаковШтраф: 8 — 34Броски: 37 (13+8+16) — 27 (10+9+8)

    «Сочи» занимает десятое место в Западной конференции (36 очков). «Нефтехимик» — 11-й на Востоке (32 очка).

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