«Авангард» победил «Локомотив», Ковальчук набрал два очка

Омскийодержал домашнюю победу над ярославским(4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе омской команды заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (27-я минута), Денис Зернов (31), Рид Буше (56) и Алексей Потапов (59).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Голы: Осипов — 6 (Баранцев), 10:44 — 0:1. Ковальчук — 4 (Зернов), 26:27 — 1:1. Зернов — 11 (бол., Ковальчук), 30:01 — 2:1. Петерссон — 12 (бол., Марченко), 49:19 — 2:2. Буше — 19 (бол., Каски), 55:29 — 3:2. Потапов — 4 (мен., п.в., Покка), 58:44 — 4:2Вратари: Бобков — Коновалов (58:08 — 58:44)Броски: 26 (16+4+6) — 39 (8+14+17)Штраф: 14 — 6

За ярославский клуб отличились Максим Осипов (11) и Андре Петерссон (50).

После этой игры «Авангард» набрал 71 очко и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив», также имея в активе 71 очко, занимает третье место на «Западе».