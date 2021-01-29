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    «Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом»

    Хоккей КХЛ Авангард Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    В основное время в составе омского клуба заброшенными шайбами отметились Рид Буше (4-я минута, бол.) и Сергей Толчинский (8).

    За ярославскую команду отличились Егор Коршков (21) и Теэму Пулккинен (48). В овертайме победный бросок исполнил Атте Охтамаа (63).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Буше — 18 (бол., Толчинский), 3:22 — 0:1. Толчинский — 13 (Емелин, Хохлачев), 7:57 — 0:2. Коршков — 15, 20:13 — 1:2. Пулккинен — 15 (бол., Иванов, Каюмов), 47:38 — 2:2. Охтамаа — 6 (Коршков), 61:51 — 3:2Вратари: Паскуале — БобковБроски: 39 (12+15+10+2) — 26 (11+6+6+3)Штраф: 6 — 8

    «Авангард» занимает вторую строчку таблицы Восточной конференции, «Локомотив» одержал четвертую победу подряд и идет третьим на Западе.

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