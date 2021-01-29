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    ЦСКА на выезде переиграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА одержал волевую победу над минским «Динамо» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Дубль на свой счет записал нападающий армейцев Константин Окулов, еще по одной шайбе на счету Максима Соркина и Андрея Светлакова.

    В составе минского клуба заброшенными шайбами отметились Алексей Протас и Артем Демков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
    Голы: Протас — 7 (Воронин, Алистров), 13:33 — 1:0. Окулов — 16, 30:29 — 1:1. Окулов — 17 (Блажиевский, Мамин), 41:59 — 1:2. Соркин — 5 (Афанасьев, Сергеев), 42:47 — 1:3. Светлаков — 6 (Лайпсик, Попов), 54:33 — 1:4. Демков — 10 (бол.), 59:06 — 2:4Вратари: Тэйлор (57:52 — 59:06, 59:16) — ЮханссонБроски: 33 (9+6+18) — 36 (14+8+14)Штраф: 2 — 4

    После этой игры ЦСКА набрал 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 57 очков, занимает шестую строчку.

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